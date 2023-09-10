4 رسائل من الرئيس السيسي لقادة «العشرين».. أبرزها تحذير من أزمة ديون عالمية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث وجّه في كلمته عدد من الرسائل الهمة التي تتعلق بالنظام الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه الدول النامية، نستعرضها في التالي:

توفير مستقبل أفضل للإنسانية

أكد الرئيس السيسي في الرسالة الأولى، ضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل أفضل للإنسانية، بالعمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول، حتى لا يكون التقدم التكنولوجي محركا إضافيا لانعدام المساواة.

الميكنة والذكاء الأصطناعي وتأثيره على التوظيف

وفيما يتعلق بآثار الميكنة والذكاء الاصطناعي على مستقبل التوظيف، وجّه الرئيس السيسي في الرسالة الثانية له إنذارا بما يمكن أن يتسبب في تضاعف الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية في الدول النامية، التي اعتمدت على الصناعات كثيفة العمالة، وما يمكن أن يتسبب فيه ذلك في إهدار الكثير مما تم إنجازه من جهود التنمية.

السيسي يحذّر من أزمة ديون عالمية

وفي الرسالة الثالثة للرئيس السيسي لقادة مجموعة دول العشرين المنعقده في الهند، أكد الرئيس الحاجة الملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، واصفا أبعادها بـ«الخطيرة»، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضا في الدول متوسطة الدخل، مطالبا بسرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية.

تطوير نظام التمويل الدولي لمشروعات المناخ

أما الرسالة الرابعة فهي المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة، وأهداف «اتفاق باريس للمناخ» وضمان توافر التمويل اللازم، حيث أكد أهمية تطوير نظام التمويل الدولي وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولاسيما توفير التمويل الميسر، مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي، مشددا على أهمية توافر وسائل التنفيذ، وذلك من الناحية التمويلية، من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، فضلا عن نقل التكنولوجيا.