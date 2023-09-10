الصعيد منبع الأبطال.. اتحاد اليد يبحث عن مواهب جديدة لتكوين منتخب 2008

جولات استكشافية تقوم بها لجنة انتقاء المواهب باتحاد كرة اليد، برئاسة محمد الأمين، في الصعيد بحثًا عن مواهب جديدة من أجل تكوين منتخب مواليد 2008، وصناعة جيل جديد يواصل الدفاع عن سمعة كرة اليد المصرية.

مواهب جديدة في الأقصر لتكوين منتخب 2008

البداية كانت في مدينة الأقصر، إذ وصل وفدا من اتحاد اليد ضمن جولته في صعيد مصر، بحثا عن مواهب شابة تمثل الفراعنة في المحافل الدولية المقبلة.

«مدينة رياضية على طراز عالمي، نفخر بتواجدها في صعيد مصر وتحديدًا في مدينة السحر والجمال الأقصر»، هكذا وصف الأمين المدينة الرياضية بالأقصر، في تصريحات رسمية فور وصوله إلى هناك.

حل سحري للاتحادات

وشدد رئيس اتحاد كرة اليد على أهمية دور المدن الشبابية التي تساعد في دعم الرياضة في مختلف الاتحادات الرياضية، وتوفر لهم الحل السحري في إعداد المنتخبات في كل الألعاب، مؤكدًا أن مشروع انتقاء وتجهيز منتخب 2008 يسير بنجاح.

مضيفا: «مصر عامرة بالمواهب في مختلف الأعمار السنية بعدما أصبحت كرة اليد ذات شعبية جارفة وخطفت اهتمام الشعب المصري بتفوقها العالمي منذ سنوات، وعاما بعد عام يزيد النجاح وتزداد معه الشعبية وتتسع القاعدة الرياضية الممارسة لكرة اليد التي نسعي جميعا لاستمرار تفوقها القاري والعالمي».

كرة اليد المصرية التي وصلت إلى العالمية خلال الأعوام الماضية، بالتواجد بين الثمانية الكبار في كأس العالم بآخر نسختين، فضلا عن حجز مكانا بين منتخبات المربع الذهبي بأولمبياد طوكيو الأخيرة لأول مرة في تاريخ العرب وقارة أفريقيا، باتت هي الأمل للرياضة الجماعية المصرية في تحقيق إنجازات عالمية، فهل يسهم صعيد مصر في خروج مواهب جديدة إلى النور؟