وزير الزراعة يفتتح معرض «صحاري الدولي» ويؤكد اهتمام الدولة بالفلاح

أكّد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ مصر شهدت نهضة زراعية كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنَّها المصدر الرئيسي للغذاء مستعرضًا بعض تلك الإنجازات في مجال التوسع الأفقي والرأسي وإقامة المشروعات الزراعية العملاقة، مشيدًا بالدور الذي يبذله الفلاح والمزارع المصري من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أنَّ الدولة تقدر هذا الدور لفلاح ولذلك تقدم له كل الدعم وتضعه في مقدمة أولوياتها، مؤكّدًا تشجيع الدولة لاستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في الزراعة لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وزير الزراعة يستعرض بعض المشروعات الزراعية العملاقة في مجال التوسع الافقي والراسي

جاءت تصريحات وزير الزراعة على هامش افتتاحه الدورة الخامسة والثلاثون من معرض «صحاري الدولي» بحضور بعض سفراء الدول الأجنبية وقيادات وزارة الزراعة ونواب البرلمان والشركة المنظمة، إذ يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا، ويقام على مدار 3 أيام، بمركز مصر للمعارض بالتجمع، وبمشاركة أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية في مختلف قطاعات المجال الزراعي، وأعرب القصير عن سعادته بما شاهده في المعرض، قائلًا إنَّه هذا العام يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح.

كما تجول «القصير»، في أجنحة المعرض وخاصة المعنية بالزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوي والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة.

وأكّد وزير الزراعة أنَّ التواجد الدولي الكبير في المعرض يؤكّد أهمية السوق المصري وقطاع الزراعة الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية مشيدا بمشاركة والصين بأكثر من 40 شركة وكذلك روسيا والتنوع في الدول المشاركة بالمعرض مثل أرمينيا وسويسرا وباكستان وكندا، وبعض الدول العربية والافريقية وكذلك مشاركة دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا، وذلك بالإضافة للدول دائمة المشاركة والشهيرة بقطاع زراعي قوي، ليصبح مجموع الدول المشاركة 22 دولة.

وأضاف القصير، أنَّ معرض صحاري فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة، وأيضًا منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

وتجدر الإشارة إلى هناك شركات أجنبية عديدة مشاركة في معرض صحاري هذا العام ويشهد زخم من عروض الشركات المتخصصة في نظم ومستلزمات الري الحديث كما يشهد أيضا عروض من البنوك لعرض منتجاتهم في منصات لتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعي.

جدير بالذكر أنَّ معرض «ﺻﺤﺎري الدولي» الذي تنظمه إحدى شركات القطاع الخاص «إنفورما ماركتس» يعد المعرض الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويضم أيضًا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تُقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة.