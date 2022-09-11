القصير يفتتح معرض «صحاري».. ويوجّه بالاهتمام بـ«الزراعة الذكية»

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، المعرض الزراعي الدولي «صحاري»، يرافقه بعض قيادات وزارة الزراعة، بحضور هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وسفراء بعض الدول، بمشاركة نحو 250 شركة متخصصة بـ600 علامة تجارية في المجالات الزراعية المختلفة من 36 دولة، حيث أعرب عن سعادته بما شاهده في المعرض.

وقال القصير، إنّ المعرض هذا العام يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح، وكذلك النهضة الكبيرة التي تشهدها الزراعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن، والتي أثبتت أهميتها مؤخرا بسبب الأزمات المتكررة التي يشهدها العالم.

الزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي

‏وخلال تفقده أجنحة المعرض، وجّه القصير بضرورة الاهتمام بالزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي، لزيادة الإنتاجية، خاصة وأنّ المعرض يضم مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج.

‏وأضاف القصير، أنّ معرض صحاري فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة، ومنصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

وأشار وزير الزراعة، إلى النهضة التي شهدتها مصر في مجال الزراعة خلال السنوات الثمانية الماضية بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا الى ان لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت في مجال التوسع الافقي واستصلاح الأراضى، بالاضافة الى التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط اصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

حياة كريمة

ولفت القصير إلى استضافة مصر لقمة المناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكدا أنّها فرصة أمام العالم لتوحيد الجهود من أجل تخفيف تأثيرات التغيرات المناخية على الكرة الأرضية، كما أوضح أنّ المبادرة الرئاسية حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف تغيير وجه الحياه لنحو 60 مليون مواطن بالريف المصري، معظمهم من صغار المزارعين والمربين وتهدف تحسين مستوى معيشتهم.

وقال إنّ الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع انحاء العالم، حيث بلغ إجمالي الصادرات هذا العام أكثر من 4.6 مليون طن حتى الآن، مشيرا الى احتلال مصر المراكز الأولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.

يذكر أنّ هناك شركات أجنبية عديدة مشاركة في معرض صحاري هذا العام، حيث يشهد زخما من عروض الشركات المتخصصة في نظم ومستلزمات الري الحديث، كما يشهد عروضا من البنوك لعرض منتجاتهم في مجال الأجري بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ويعد معرض ﺻﺤﺎري ﻫﻮ الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويضم أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة.