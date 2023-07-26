«هيئة الكتاب» تنعى الشاعر شوقي حجاب: حفظ جزءا من التراث الشعبي

تنعي الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 77 عامًا.

وقدم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

أعمال شوقي حجاب

كتب شوقي حجاب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي، وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصري، وابتكر شخصية «بقلظ» مع كل من الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية «كوكي كاك»، واستطاع بفنه حفظ جزء مهم من الفلكلور الشعبي.

حياته وتأثره بوالده

ولد شوقي حجاب في المطرية بمحافظة الدقهلية عام 1946، تعلم الشعر على يد والده الأزهري الذي كان عاشقًا للقراءة، واهتم بالتراث والقصص الشعبية لاهتمام والدته بهما، حيث كانت تملك خيالا خصبا وتراثا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

حصل حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021، وعام 2019 ضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، وأصدر ديوانين ضمن «مسدسات شوقي حجاب» بدورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما «هيلا حب وغرام» و«ناس من زمن تاني»، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكتب العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية الخاصة بالطفل والتي لاقت رواجًا كبيرًا .