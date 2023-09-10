«الإدارية العليا» ترفض طعن موظف متهم بالاختلاس على قرار فصله من أحد البنوك

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، الطعن المقام من مشرف أول خدمة عملاء بأحد البنوك درجة المشرف أول، على الفصل من الخدمة، وأيدت حكم المحكمة أول درجة فيما تضمنه من فصله على خلفية اختلاسه مبلغ مالي من حسابات العملاء بالبنك.

الطاعن لم يؤد عمله

وأقامت المحكمة قضائها في الدعوى رقم 1246 لسنة 67 ق، تأسيسًا على أن الطاعن مشرف أول خدمة عملاء ببنك القاهرة فرع بنها سابقًا وحاليًا بفرع زفتي بالدرجة المشرف أول، خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2018 بدائرة عمله بالبنك فرع بنها لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب.

اختلاس مبلغ مالي

وأضافت أوراق القضية، أنَّ الطاعن اختلس مبلغ 190482,62 جنيهًا من حسابات العملاء بالبنك المشار إليه وبمناسبة أعمال وظيفته على النحو الوارد تفصيلًا بالأوراق.

وشيدت المحكمة قضاءها بعد تسنيد حكمها بالنصوص القانونية والمبادئ القضائية اللازمة على أساس أنَّ المخالفة الإدارية والمالية المنسوبة إلى المحال والتي تتمثل في اختلاس 190482,62 جنيهًا من حسابات العملاء بالبنك جهة عمله، خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2016 فهي ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة.