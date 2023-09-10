أمين «الفلاحين»: احتفالية عيد الفلاح كانت مظاهرة في حب ودعم الرئيس السيسي

كشف النوبي أبواللوز، أمين عام نقابة الفلاحين والأمين العام للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، كواليس احتفالية عيد الفلاح المصري التي نظمها البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، بعد انقطاع 9 سنوات، لافتا أن نجاح احتفالية عيد الفلاح وحضور مئات الفلاحين من كل محافظات مصر إلى القاهرة للمشاركة في الاحتفال لم يكن من فراغ، إنما جاء بتخطيط وتنظيم وفريق عمل ظل يعمل على مدار ساعات وأيام متواصلة لإنجاح هذا الحفل الكبير.

عيد الفلاح مظاهرة لتأييد ودعم الرئيس السيسي

وأوضح الأمين العام للفلاحين، في تصريحات اليوم الأحد، أن عيد الفلاح المصري هذا العام كان مظاهرة في حب وتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث زحفت جموع الفلاحين من كل ربوع مصر وتحملت عناء السفر وجاءت من أقصى صعيد مصر من الأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط والمنيا وقنا وأيضا فلاحين الوجه البحري من الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد، للمشاركة في احتفالية عيد الفلاح والتعبير عن حبهم ودعمهم لدولتهم وحكومتهم ورئيسهم.

الفلاحين خلف قيادتهم السياسية

وأضاف أبواللوز، أنه ليس من السهل على الاطلاق إقناع الفلاحين بترك أراضيهم وقراهم والحضور إلى القاهرة، لحضور الاحتفالية، ولكنهم جاءوا ليعبروا عن فرحتهم بعيدهم وإرسال رسالة واضحة لكل الشعب المصري في الداخل والخارج بأن الفلاحين خلف قيادتهم السياسية وتدعم رئيسها لتحقيق الأمن والأمان والازدهار لبلدنا الحبيبة مصر، مشيرا أن هتافات الفلاحين في يوم عيدهم علت داخل قاعة الاحتفالات مرددة «بنحبك يا ريس.. وإحنا وراك يا ريس.. ومش هنسيبك يا ريس.. وتحيا مصر.. وكل الفلاحين يدعمون السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وتابع أبواللوز: «احتفالية عيد الفلاح كانت أسعد يوم في حياتي، من يوم ما اشتغلت في نقابة الفلاحين وإحنا عاوزين نشتغل لمصلحة الفلاح ومصلحة البلد، وشكلنا المجلس الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، وأقول لأصحاب الشائعات الموجودين على المنصات غير الشرعية عمركم اتكلمتم على بلد تانية غير مصر، هي مصر تعباكم في إيه، أنا بقولكم تحيا مصر».