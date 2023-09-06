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رئيس «الوطنية للانتخابات» يكشف عن استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية

المستشار وليد حمزة: 65 مليون مصري لهم حق التصويت

كتب:

أحمد شوقي
09:32 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
المستشار وليد حمزة

المستشار وليد حمزة

أجرى الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف» و رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حوارا تليفزيونيا مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حول استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لاجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

65 مليون مواطن مصري لهم حق التصويت 

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرابة 65 مليون مواطن، أصبح لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أوضح أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، منح تيسيرات عديدة لكل مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء كانت منظمات محلية أو مؤسسات دولية.

ويحمل الحوار العديد من المفاجآت، ويذاع في تمام الساعة 7 مساء الاثنين المقبل، في برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز».

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