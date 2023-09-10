رئيس الأكاديمية العربية للعلوم: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا يفرض نفسه علينا

أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، باختيار موضوع مؤتمر الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أنّه ينم عن فطنة وذكاء شديدين.

الرؤية الأكاديمية للتعامل مع الفضاء الإلكتروني

جاء ذلك خلال رئاسته للجلسة العلمية الخامسة بعنوان: «الرؤية الأكاديمية للتعامل مع الفضاء الإلكتروني»، إذ تناولت الجلسة «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني»، كما وجه الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف متابعا: «فموضوع المؤتمر ينم عن فطنة وذكاء شديدين، فالفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي أصبحا واقعًا ملموسًا فرض نفسه على الواقع المعاصر».

وأعرب عن سعادته بوجوده في هذا المعقل العلمي المهم، مبينا أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا احتفلت العام الماضي بمرور خمسين عامًا على إنشائها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن اللغة ضرورة مهمة لرجل الإعلام، وأن كلية الذكاء الاصطناعي هي من أحدث الكليات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبذلك تكون الأكاديمية هي المؤسسة الأولى عربيًّا التي يكون بها كلية خاصة بالذكاء الاصطناعي تمنح درجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي وجرى تخرج أولى دفعات هذه الكلية هذا العام في مقر جامعة الدول العربية، فاجتمع الإعلام والذكاء الاصطناعي معا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الاعتماد على المحتوى الرقمي

وأشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآن تتمتع بقدرة فائقة، وأصبح الناس الآن يترقبون كل جديد في هذا المجال، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتمد على المحتوى الرقمي وهو الأخطر والأهم في هذا المجال، كما أن المردود الاقتصادي للمحتوى الرقمي اهتمت به كثير من دول العالم، وأن الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي حقيقة لا يمكن إنكارها.