«يونسكو» توصي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم

حثت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» على منع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات التي قد يُحرم المتعلمون فيها من فرص تطوير القدرات المعرفية والمهارات الاجتماعية، من خلال ملاحظات العالم الحقيقي والممارسات التجريبية مثل المناقشات مع غيرهم من البشر والتفكير المنطقي المستقل، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية».

مناهج ذكاء اصطناعي معتمدة

وشددت يونسكو، في سلسلة من المبادئ التوجيهية الصادرة اليوم الخميس في تقرير من 64 صفحة، على الحاجة إلى مناهج ذكاء اصطناعي معتمدة من الحكومات للتعليم المدرسي، وكذلك التعليم الفني والمهني.

كما حثّت الجهات الحكومية على تنظيم استخدام التكنولوجيا بما يتضمن حماية خصوصية البيانات ووضع قيود تحدد أعمار المستخدمين.