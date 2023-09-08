«الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل».. ندوة بقصر ثقافة دمنهور

نظم قصر ثقافة دمنهور ندوة علمية بعنوان «الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل» وذلك بحضور فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد البسيونى مدير المراكز التكنولوجية بمديرية الثقافة، هدفت الندوة إلى التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي الذى لم يعد مقتصرا على أفلام الخيال العلمي فقط ولكن أصبح حقيقة على أرض الواقع وظهر في مجالات كثيرة جدا.

تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي

كما تم تسليط الضوء على مجال الذكاء الاصطناعي وأهميته ودوره فى المستقبل، وكذا التحديات والفرص التي يواجهها البشر في عصر الذكاء الاصطناعي، و تناولت الندوة أهم إيجابيات ومخاطر الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الطب والهندسة والتعليم والصناعة وكل ألوان العلوم فيجب أن ننظر فيه إلى الإيجابيات.

وشملت أيضا أن الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والخبرة في العلوم البيئية والمساعدات الإنسانية، ستساعد على إنقاذ المزيد من الأرواح وتخفيف المعاناة وذلك عن طريق تحسين الطرق التي تتنبأ بحدوث الكوارث والأزمات.

حاضر في الندوة عدد من الخبراء والباحثين في هذا المجال وهم عبد الحميد صقر - وكيل كلية حاسبات المعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور محمد محمود أبو علي أستاذ النقد الأدبي والبلاغة بكلية الآداب بجامعة دمنهور، ودكتور أحمد عبد الحميد صالح مدرس علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور.