الفنان طارق الدسوقي: جسدت شخصية سيد درويش في أول أعمالي الدرامية

كشف الفنان طارق الدسوقي كواليس تجسيده لشخصية الفنان سيد درويش، مشيرا إلى أنه كان أول دور له في الدراما من خلال مسلسل زمن عماد الدين، وهو من إخراج هاني لاشين.

وأضاف الدسوقي، خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية dmc، أن وقت عرض الدور عليه انتابته حالة من الرعب الشديد من قوتها».

20 أغنية للفنان سيد درويش داخل المسلسل

ولفت إلى أنه كان يوجد 20 أغنية للفنان سيد درويش داخل المسلسل، وأعد الموسيقى للمسلسل الملحن عمار الشريعي.