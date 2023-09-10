«زوروني كل سنة مرة».. إبداعات خالدة لـ سيد درويش

«زوروني كل سنة مرة» كلمات عاشت مئات السنين، ولم يستطع أحد أن يتمالك دموعه بمجرد سماع كلمتها تدوي في المكان، استمرت تلك الأغنية لسنوات طويلة، عاش معها الكثير من آلام الوحدة والقهرة، ووجدوا متنفسا عند سماع ألحان الراحل سيد درويش الذي ترجم كلمات المؤلف الغنائي محمد يونس في أغنية تحمل الكثير من الأوجاع .

مئوية سيد درويش

استطاعت هذه الأغنية أن تعيش لسنوات طويلة، كما غناها كبار النجوم في مصر والوطن العربي، ولكن أول من قام بغنائها الفنان حامد مرسي، وظل يرددها أكثر من مطرب وصولاً للسيدة أم كلثوم، ومن المطربات التي كانت سببا في شهرة الأغنية بصورة كبيرة الفنانة فيروز، التي قدمت الأغنية بإحساس كبير أقشعرت له الأبدان.

زياد رحباني يتحدث عن سيد درويش

وقال عنها الملحن زياد رحباني في لقاء تلفزيوني: «كنا نقوم لعمل مكساج ذات مرة لأعمال فيروز عام 2000، وكنا نعيد ونكرر كثيرا، وكان يجلس في غرفة مجاورة لنا موسيقي ألماني يقوم بعمل مختلف عنا.. وعندما خرجت من الاستوديو شاهدت مهندساً يتحدث معه باللغة الألمانية، وحضر إلي وسألني عما إذا كان يمكن لهذا الموسيقار أن يدخل الغرفة معنا لسماع أغنية (زوروني كل سنة مرة) من الداخل لأنه كان قد سمعها من خلف الباب، فرحبت به وبعد سماعه للأغنية وجدته منبهراً وسألني من لحن هذه الأغنية؟ فأجبته بأنه ملحن مصري يدعى سيد درويش الذي قد توفي في عام 1923».

ولا يمكن أن نغفل عدد من النجوم والنجمات، الذين قدموا تلك الأغنية من جديد بصوتهم منهم التونسية حبيبه مسيكه، الشيخ إمام، كارم محمود، زكي مراد، أميمة خليل، صباح فخرى، اللبنانية كارلا شمعون، وعدد آخر من المطربين المصريين منهما: «إيمان البحر درويش، حنان ماضي، إيهاب توفيق، الفنانة هايدي موسى، دنيا سمير غانم، محمد الحلو، حمزة نمرة».