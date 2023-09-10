الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش على المسرح الصغير الأربعاء

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، ندوة ثقافية احتفالا بمئوية الموسيقار سيد درويش، تستضيف حفيد فنان الشعب محمد درويش، والدكتورة رانيا يحيى، بمشاركة جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش، وتديرها الشاعرة عزة عيسى، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 13 سبتمبر على المسرح الصغير، ويتخللها فقرة فنية لفرقة تراث سيد درويش.

ندوة ثقافية لمئوية سيد درويش

يدور الحوار حول سيرة خالد الذكر سيد درويش وتأثيره على الموسيقى والغناء العربي، كما يستعرض عددا من أعماله التي كانت سببا مهما ورئيسيا في تغيير شكل الطرب المصري.

يذكر أنّ سيد درويش توفي في 10 سبتمبر 1923، وهو من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي.