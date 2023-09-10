علاقة صداقة بين صيني ومصري.. «كل كشري وشرب قصب»

محمد وجوردان قصة جمعت بين شاب مصري، قادته الصدفة إلى مقابلة شاب صيني، ودراسته للغة جعلته قادرا على التعامل معه، ليصبحا صديقين ويصطحبه بزيارة معه إلى البيت، لتعريفه بالأجواء المصرية، التي لا تخلو من لمة الأسرة، وأكل الكشري المصري وغيرها من التفاصيل المصرية، التي يعشقها كل وافد إليها.

بدأت القصة بالصدفة حينما ذهب محمد إسلام، طالب بالفرقة الثالثة كلية اللغات والترجمة قسم اللغة الصينية، من مركز بدر التابع لمحافظة البحيرة، إلى التنزه برفقة والده في رحلة لمرسى مطروح، ليشاهد شاب صينيا يدعى "جوردان" فلم يتردد في التحدث معه والتعرف عليه، بل ودعوته إلى الإقامة في منزله، لتنشأ علاقة صداقة بينهما على الفور، روي محمد كواليسها لـ«الوطن» قائلا «كنت في رحلة لمرسى مطروح مع والدي وقابلت الشاب الصيني، اسمه جوردان عنده 32 سنة وهو مدرس لغة إنجليزية في الصين وكان في رحلة سياحية لمصر، اتعرفت عليه وعزمته عندنا، كانت حاجة مميزة بالنسبة لي أني أمارس اللغة اللي اتعلمتها، لأن أنا لسه مخلص ليفيل محادثة مع اللاوخو دكتور صيني مشهور، ربنا كافئني بالشخص ده إني طبقت عملي اللي اتعلمته من الدكتور»، لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هـــــــــــنا