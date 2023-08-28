محافظ بورسعيد يبحث مع وفد صيني إنشاء مجمع صناعي باستثمارات 150 مليون دولار

ناقش اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد مع مجموعة «تيدا الصين إفريقيا» مقترح إنشاء مجمع الصناعي للبروم والمعالجة بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار أمريكي، ضمن خطة التنمية التي تشهدها المحافظة مؤخرًا.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ممثلي مجموعة تيدا الصين إفريقيا، وذلك لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون بشأن مقترح إنشاء مجمع صناعي للبروم والمعالجة، وذلك بحضور مديري الإدارات المختصة بالمحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد بوفد مجموعة تيدا الصين إفريقيا، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد ودولة الصين، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في المجال الصناعي.

150 مليون دولار استثمارات المشروع

وبحسب بيان محافظة بورسعيد، فجرى خلال اللقاء، تم استعراض جوانب مشروع التعاون بين الجانبين الذي يتكون من جزئين: الملح الخام والكلور القلوي، وتبدأ الإنشاءات في الوقت نفسه، ومن المقرر أن تكون فترة الإنشاءات من 24 إلي 30 شهرًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي.

شرارة التنمية بشرق بورسعيد

وأكد المحافظ على أهمية المشروع الذي يأتي بالتزامن مع طفرة صناعية تشهدها بورسعيد مشيرا لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانئ، وتطرق المحافظ للحديث عن مشروعات شرق بورسعيد وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد.

وذكر من أهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجستية والصناعية وأكبر منطقة حرة، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محوري وأكبر مزارع سمكية بالشرق الأوسط مؤكدا أن شرق بورسعيد تضم كافة المقومات ولابد أن تقام مشروعات تناسب حجم التنمية التي تشهدها المنطقة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور آليات تنفيذ مشروع التعاون، والخطة الزمنية المقررة للتنفيذ، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة البدء في إقامة المشروع.

ومن جانبه، قدم ممثلي تيدا الصين إفريقيا الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، وتقديم كامل الدعم في مشروع التعاون وإقامة المشروع ببورسعيد، حيث استعرضوا أهداف المشروع والفوائد التي تعود على محافظة بورسعيد، وأكدوا الحرص على التعاون مع محافظة بورسعيد لما تشهده من طفرة تنموية غير مسبوقة.