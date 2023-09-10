ذكرى وفاته ليست اليوم.. «ويكيبيديا» تخطئ في تاريخ رحيل سيد درويش (مستندات)

وقعت الموسوعة الإلكترونية العالمية «ويكيبيديا» في خطأ جديد بذكر تاريخ وفاة ورحيل فنان الشعب والنهر الخالد سيد درويش، إذ دونت أنه رحل عن دنيانا في العاشر من شهر سبتمبر عام 1923 دون أي دليل.

لم تعد هذه المرة الأولى التي تقع فيها الموسوعة الإلكترونية في هذا الخطأ إذ أنها اعتادت على ذلك، وتسببت في وقوع عدد كبير من المواقع الإلكترونية في حيرة ولغط بسبب ذلك الأمر.

مذكرات وكتب موثقة تكشف التاريخ الصحيح لوفاة سيد درويش

ببحث بسيط قامت به «الوطن» في كافة المذكرات والكتب الموثقة التي صدرت عن الفنان الراحل سيد درويش، نفت جميع تلك الإصدارات تماما هذا التاريخ واجتمعت جميعا على أن تاريخ رحيله هو الخامس عشر من شهر سبتمبر من عام 1923 من بينهم كتاب «من أجل أبي سيد درويش» الذي أصدره نجله حسن درويش.

وكذلك موسوعة أعلام الموسيقى العربية التي أصدرتها مكتبة الإسكندرية، ضمن مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي الذي كان من أعداد الدكتورة ايريس فتح الله وحسن درويش ومحمود كامل بالإضافة لكتاب رحلة حب مع سيد درويش لصلاح طنطاوي.