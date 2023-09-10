مدينة مرسى مطروح تستخرج تراخيص الصيد مع بدء موسم الطيور المهاجرة

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، استخراج تصاريح الصيد للمواطنين، مع بدء موسم صيد الطيور المهاجرة، الذى يبدأ من أول سبتمبر ويستمر حتى شهر نوفمبر المقبل من كل عام، وذلك بعد موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تصاريح صيد الطيور المهاجرة مقابل رسوم

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إن إدارة شؤون البيئة بالمجلس بالتنسيق مع البيئة بالمحافظة تتلقى الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة لاستخراج تصاريح الصيد على المواطنين، وذلك مع بدء موسم صيد الطيور المهاجرة بعد دفع الرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية طبقاً للقرار رقم 209 لوزارة البيئة والاشتراطات المنظمة لذلك.

قرار تنظيم صيد الطيور المهاجرة

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان، أن اشتراطات وزارة البيئة في قرار تنظيم صيد الطيور المهاجرة لسنة 2019، الذي منع القرار إقامة شباك الصيد على مسافة أقل من 300 متر من شاطئ البحر، على ألا يزيد ارتفاعها على 3 أمتار وأن يترك بين كل عش وآخر مساحة فاصلة لا تقل عن 5 أمتار لتحصل بعض الطيور المهاجرة على فرصة لإكمال رحلتها، وجرى منع استخدام أجهزة الصوت والمخيط، وتقرر أيضًا منع الصيد داخل المحميات الطبيعية وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983، حيث حددت وزارة البيئة الفترة من نهاية أغسطس إلى 11 نوفمبر من كل عام كفترة مسموح فيها بصيد طائري السمان البري والشرشير الصيفي، وحددت الوزارة 8 محافظات يسمح فيها بصيد هذه الطيور، ومنها مطروح.

جدير بالذكر أن صيد الطيور المهاجرة من أوروبا، فى هذا التوقيت، في الفترة من نهاية الصيف وبداية موسم الخريف من كل عام، هى من الهوايات المفضلة لدى أبناء الصحراء الغربية، الذين يعدون لها وينتظرونها كل عام، ويعد طائر السمان والقمرى من أهم الطيور المهاجرة التى يحرص على صيدها أبناء مطروح، بالإضافة إلى طيور أبوصفير والشحيم والدقنوش.