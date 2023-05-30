5 مبادرات حكومية وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الطيور المهاجرة لزيادة الارتباط مع الوطن الأم

شهدت الفترة الماضية جهوداً كبيرة من الدولة تعكس الاهتمام بالمصريين فى الخارج، حيث أطلقت الدولة ممثلة فى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدداً من المبادرات التى تخاطب المصريين فى الخارج بهدف ربطهم بوطنهم الأم، وتقديم كافة التيسيرات والخدمات لهم قدر المستطاع.

ومن أبرز المبادرات التى أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وهى من بين الموضوعات ذات الأهمية عند المصريين فى الخارج، حيث كانت هناك مطالب لهم بوجود تخفيض فى قيمة جمارك وضرائب السيارات منذ 20 عاماً، وكان المقترح دراسة إمكانية تنفيذ هذا المطلب، وتحديد الطريقة التى من خلالها يتم التمكن من الحصول على موافقة نفس المؤسسات التى سبقت ورفضت المقترح من قبل، وتم العمل على أن يكون هناك إعفاء كامل من الجمارك والضرائب والرسوم، وليس تخفيضاً فقط، من خلال التواصل والتعاون مع المؤسسات الوطنية، وفى البداية تم عرض المشروع على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات والمؤسسات الوطنية العاملة فى هذا المجال والبنك المركزى وشتى المصنعين، وعقب تحويل القرار من مشروع قانون إلى قانون من مجلس الوزراء تم عرضه على مجلس النواب وأقره فى جلستين، جلسة على مستوى اللجان والأخرى على مستوى العضوية العامة.

وجاء قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، ضمن مجموعة ضخمة من المحفزات التى يجرى العمل عليها داخل الوزارة للمصريين بالخارج، تأكيداً على اهتمام الدولة بأبنائها فى الخارج ودورهم فى المجتمع وتنميته، بالإضافة إلى دور المجتمع نفسه فى تواصله وتقاربه مع المصريين بالخارج، حيث يتم العمل بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، مقابل عمل وديعة، على أن تكون هذه الوديعة بالدولار أو العملة الصعبة بقدر مماثل لقيمة الجمارك والضرائب المفترض سدادها، ويتم ربط الوديعة فى أحد البنوك لصالح وزارة المالية لمدة 5 أعوام، بحيث تستفيد وزارة المالية بها، وعند فك هذه الوديعة يتم فكها بسعر صرف الدولار أو العملة الصعبة المربوط بها بسعر الجنيه المصرى وقتها بعد 5 سنوات، للاستفادة بالوديعة.

وشهدت الفترة الماضية قراراً بتخفيض أسعار تذاكر الطيران للمصريين بالخارج، يشمل تخفيضاً للأسرة المصرية المتجهة إلى مصر سواء لقضاء إجازة أو غيرها من الزيارات، وفى حالة نجاح هذه التجربة سيتم دراسة تكرارها فى وقت لاحق، وهو أول تخفيض تتيحه شركة مصر للطيران للمصريين بالخارج، وتم تحديد مدة الاستفادة به على مدار عام من 2022 حتى 2023، أى بمثابة عام تجريبى للتجربة الأولى فى هذا الشأن، وهو عبارة عن تخفيض تذكرة الزوج والزوجة بنسبة 25%، وتخفيض تذكرة 2 من الأبناء بحد أقصى 15 سنة حيث تم رفعه مع مصر للطيران، بعدما كان الحد الأقصى للتعامل مع تذكرة الأطفال 11 سنة، بتخفيض بنسبة 33% وذلك لجميع الدول المضيفة إلى مصر.

ومن ضمن خدمات الحكومة للمصريين فى الخارج، تم طرح قرض التمويل العقارى للمصريين بالخارج، ومن خلاله يمكن الحصول على نوع من الودائع يكون له سعر عالٍ من الفائدة على العملة الصعبة أو شهادات دولارية بشكل عام داخل البنوك المصرية، وتم تشكيل مجموعة عمل بين البنك المركزى ووزارة الهجرة المصرية، وعليه تم إعطاء شكل من أشكال المحفزات والودائع للمصريين العاملين بالخارج، دعماً لهم وتوفيراً للعملة الصعبة خلال أوقات الأزمات، وأن يكون هناك احتياطى من العملة الصعبة، وخدمة المصريين بالخارج وتحقيق الاستفادة من جميع الجهات الدولية، والمصرى بالخارج والمصرى بالداخل.

«اتكلم عربي» تستهدف التركيز على الثقافة والجذور والأصول المصرية وجذب أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مؤخراً، مبادرة «لماذا نستثمر فى مصر؟»، التى تتمثل فى طرح السؤال كمبادرة، ليجيب عنه المصريون بالخارج، ومن ثم معرفة الأسباب التى تميز مناخ مصر للاستثمار عن غيرها من الدول، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، للاستثمار فى مصر لوجود العناصر المهيئة لذلك، وتم إطلاق مبادرة «جذورنا المصرية» كامتداد للمبادرة الأم «اتكلم عربى»، التى تستهدف التركيز على الثقافة المصرية والجذور والأصول المصرية، والمستهدف من هذه المرحلة ليس فقط أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث، وأبناء المصريين الموجودين داخل مصر ويدرسون بالمدارس الدولية، لتعريفهم بتاريخ وحضارة وطنهم الأم، ويكون لديهم قدرة لاستيعاب تاريخهم وحضارتهم، ويكونون أكثر اتصالاً بمجتمعهم ودولتهم، من خلال زيارات للمدارس الدولية برفقة عدد من علماء التاريخ للحديث عن حياة المصرى القديم وكيف نشأت الحضارة المصرية القديمة.

أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة هى بوابة المصريين للداخل، وسفير المؤسسات الوطنية للمصريين بشكل عام، بمعنى أنه عند رغبة أحد المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر، يتوجه فى البداية لوزارة الهجرة لعرض المشروع عليهم، ومطالبتها بتذليل العواقب التى تقابله أثناء تنفيذ مشروعه بالداخل، وتحرص الوزارة على التواصل المستمر مع جميع الجاليات المصرية بالخارج، من خلال عقد لقاءات عبر «الفيديو كونفرانس»، لعرض أحدث المبادرات عليهم وسماع مشكلاتهم، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة».

وكشفت وزيرة الهجرة عن خطة الوزارة للعمل على كافة الملفات خلال هذه الفترة والفترة المقبلة، حيث تسعى الوزارة لتقديم مختلف المحفزات والخدمات للمصريين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بأبناء الوطن بالخارج، وهو ما يترتب عليه إطلاق العديد من المبادرات والمزايا لجميع المصريين بالخارج، وإقامة المؤتمرات المختلفة لربط الطيور المهاجرة بالوطن الأم، وعلى رأسها: «مؤتمرات مصر تستطيع، مؤتمرات اتحاد الكيانات المصرية والمصريين بالخارج».

المصريون بالخارج مهتمون بالحصول على تأمين اجتماعي حتى يستفيدوا من مكافآت نهاية الخدمة ومعاش شهري

وجددت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعوتها للجاليات المصرية بالخارج؛ للاستفادة من الأوعية والحزم التأمينية التى تطرحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الهجرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وضمن التوجيهات الرئاسية بالتوعية بحقوق الجاليات المصرية بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعى التى توفرها الدولة المصرية، مضيفة أن المصريين بالخارج مهتمون بالحصول على تأمين اجتماعى من خلال هيئة التأمينات، سواء غير الخاضعين للتأمينات فى دول العمل حتى يستفيدوا من مكافآت نهاية الخدمة ومعاش شهرى يضمن لهم حياة كريمة عقب العودة من الخارج، أو من المؤمن عليهم بالخارج والراغبين فى استكمال التأمين بالهيئة عقب عودتهم، أيا كانت أماكن وجودهم فى العالم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة للتعرف على تلك الأنظمة وكافة الإجراءات التأمينية المتاحة.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الاشتراك فى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة، بطباعة طلب الاشتراك وإرساله إلى مكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج «مكتب مصر» وعنوانه 3 شارع الألفى القاهرة، وفى حالة وجود المصرى بالخارج داخل مصر يمكنه التوجه مباشرة إلى مكتب تأمينات مصر والحصول على طلب الاشتراك، إذ تستوفى البيانات ويتم اختيار قيمة الدخل الشهرى الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات من واقع جدول تحديد فئات الدخول الشهرية التى تبدأ من 1400 إلى 9400 جنيه.