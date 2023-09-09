«القمري» أشهى الطيور المهاجرة.. في مطروح الجوز بـ1000 جنيه

لم يكن يعرف الكثيرون أن طيور القمري هي أطعم الطيور المهاجرة، والتي يعشقها المواطنون في المحافظات التي تنشط بها عمليات الصيد، والمحافظات الساحلية، ويقبلون على صيدها وتناولها، في الجناين، والصحراء على الحطب، في أجواء جميلة خلال رحلات يطلقون عليها رحلات الصيد، والتي يهواها الجميع في محافظة مطروح، خاصة خلال هذه الأيام في عز موسم الصيد، والذي يشد له الرحال، من الصغير قبل الكبير.

جوز القمري بـ1000 جنيه

«أصطاد الطيور المهاجرة، وأتناول وأولادي الكثير منها خلال موسم الصيد»، حسب فتحي المالكي، من هواة الصيد في مطروح، لـ«الوطن»، مضيفا: «كما أبيع بعضها مثل القمري، خاصة وأن سعره في السوق الجوز بـ1000 جنيه، وعليه طلب كبير، ونقوم بصيده من خلال الشبك الذي يتم نصبه على الأشجار الكبير في اطراف مزارع التين والزيتون، بالصحراء، كما نصطاد السمان، وأبو صفير والشحيم، وهي من أشهر الطيور التي تمر من هنا على المناطق الصحراوية الواقعة على الساحل الشمالي من الإسكندرية حتي السلوم، في شهر سبتمبر مقبلة من دول أوروبا في رحلة الذهاب لهجرة الطيور».

موعد صيد الطيور

وينطلق موسم صيد الطيور المهاجرة، مع نهاية شهر أغسطس من كل عام، طبقاً لأحمد سعودي أبو ريان من قبائل الجمعيات بالساحل الشمالي، ويعد شهر سبتمبر هو ذروة الموسم، حيث صيد القمري، ويزداد صيد السمان مع نهاية سبتمبر، ومن أفضل أوقات صيده عقب صلاة الفجر مع أول ضوء في الصباح، ويستمر حتى العصر.

أشهر طرق طهي القمري

تسوية القمري مع الأرز الأحمر والأبيض، في حلة على راكية نار من الحطب، من ألذ طرق الطهي، وهناك من يقوم بشوي الطيور، على الحطب مباشرة، مثل الدبسي والشحيم، وأطعمها عندما يتم تسويتها فور صيدها، من الشجر إلى النار، فتجد الطعم الذكي، وهي من أشهى الطيور، والتي تغنينا عن تناول اللحوم خلال فترة الموسم، ويعشقها الكبير والصغير، ويطالبها التجار ويشترون أي أعداد تتوافر، وهو ما أكده لـ«الوطن»، عبدالسلام خيرالله من هواة صيد الطيور بمطروح.

هواية الملوك

ويزداد صيد الطيور خاصة في الأيام التي تكون فيها حركة الرياح بحري، ما يزيد من حركة الطيور، ويأتي هواة الصيد من جميع الأطياف من القاهرة والإسكندرية للصيد في مطروح والضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين ويستأجرون جناين حتي نهاية الموسم للاستمتاع بالصيد والتي يعتبرونها هواية الملوك.