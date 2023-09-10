الفنان طارق الدسوقي: «أول أجر ليا كان 100 جنيه»

أكد الفنان طارق الدسوقي أنه فورالتحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تبناه فنيًا المنتج الراحل رياض العرياني، وقدم 5 مسلسلات بطولة متتالية وهي «غلطة العمر»، و«حصاد الشر»، و«موسى بن نصير»، و«حافة الهاوية»، و«لاعبون بالنار» وكانت معظم الأعمال الفنية تُعرض على شاشة دول الخليج والدول العربية واستمر في القطاع الخاص لمدة 7 سنوات ولذلك حقق شهرة بالدول العربية قبل مصر».

دخول المعهد العالي للفنون المسرحية

وأضاف الدسوقي، خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية dmc: «بعد أن درست والتحقت بكلية التجارة، فوجئت بأن والدي ووالدتي وفرولي عقد عمل في الخارج فرفضت قصة السفر التي كان والدي يريدها وكان كثير الإلحاح بأن السفر يضمن مستقبلي ومستقبل أولادي، ولكن أصررت على دخول المعهد العالي للفنون المسرحية ».

أول أجر لطارق الدسوقي

ولفت الفنان فاروق الدسوقي إلى أن والديه انبهرا بأعماله الفنية بعد أن بدأ العمل الفني في وقت دراسته بالمعهد، وكان أول أجر له 100 جنيه».