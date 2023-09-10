«القومي للحوكمة» يعقد البرنامج التدريبي للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج التدريبي «فن كتابة التقارير وعرض البيانات» لمجموعة من المديرين العاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية، موضحة أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة وأن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أية دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.

فن كتابة التقارير وعرض البيانات

وأوضحت «شريف» أن تنفيذ البرنامج التدريبي «فن كتابة التقارير وعرض البيانات» يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المقرر تنفيذها لصالح الهيئة العامة للمستشفيات والتي تستهدف المديرين ونواب المديرين بالهيئة، موضحة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير المهارات والمعارف الخاصة بصياغة وكتابة تقارير ومذكرات العمل بشكل احترافي، واستخدام النماذج المختلفة للتقارير لدعم اتخاذ القرارات الإدارية.

أهمية كتابة التقارير

وتناول البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور تمثلت في نظرة عامة حول أهمية كتابة التقارير، والأهداف العامة للتقارير، تحديد وكتابة الهدف وفهم الجمهور، بناء هيكل التقرير، وأقسامه المختلفة، جمع البيانات والمعلومات، إعداد مسودة تقرير، الكتابة المهنية، والأدوات والمنهجيات الأساسية في الكتابة، تقنيات التحرير والتصحيح للمذكرات الإدارية الأنواع المختلفة للتقارير، عرض التقرير والبيانات والتدقيق عليها، واستعراض نماذج مختلفة للتقارير.