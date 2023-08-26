«القومي للحوكمة» يعقد لقاء مع الأطفال الأفارقة من الصومال المقيمين في مصر

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللقاء الثالث ضمن سلسلة لقاءات التعريف بمبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية والتي أطلقها المعهد نهاية شهر فبراير الماضي بمكتبة الإسكندرية بحضور 130 طفلا من 13 مدرسة من مدارس الإسكندرية، وقد تم عقد اللقاء الثالث لـ22 طفلا من الأطفال الأفارقة من دولة الصومال المقيمين والدارسين بجمهورية مصر العربية.

التنمية المستدامة

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن مبادرة اصدار قصص صلاح وأمنية وأهداف التنمية تستهدف الأطفال من سن 8-12 سنة، وتقع في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لنشر الوعي بالأهداف الأممية على المستويين المحلى والإقليمي كخطوة هامة يتخذها المعهد ليساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وطموحات أجندة القارة الأفريقية 2063 «أفريقيا التي نريدها».

مبادرة صلاح وأمنية

وأوضحت أنَّ هدف مبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية هو تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر وإلقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشيقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية والتي قامت بتأليفها الكاتبة البارزة الأستاذة سماح أبو بكر عزت.

وكل قصة من الـ17 تسعى لتوضيح هدف واحد من الأهداف وفي نهاية كل قصة هناك خطة عمل مبسطة على هيئة مجموعة أنشطة عملية يمكن للأطفال بهذه الفئة العمرية القيام بها مثلما قام بطلى القصص (صلاح وأمنية) بعمل أنشطة كقدوة يمكن اتباعها وذلك لتصل الفكرة للأطفال بشكل غير مباشر من خلال المواقف الحياتية المختلفة.

مركز التنمية الأفريقي

وأشارت دكتور حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن إطلاق المبادرة جاء من خلال مركز التنمية الأفريقي بالمعهد لتقدم القصص بلغة عربية مبسطة لتكون هدية المعهد لتوعية الأطفال المصريين وأطفال القارة الأفريقية من متحدثي اللغة العربية والتي روعي في تصميمها أن تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري وتساعد في غرس القيم الإيجابية المختلفة بالأطفال مما لذلك من أثر كبير في الحفاظ على البيئة وتنمية المجتمعات المصرية والأفريقية بما يُلبي احتياجات القارة في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها لتحقيق مستقبل أفضل للقارة.

ومن المخطط إطلاق المبادرة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة اسوة بمجموعة المبادرات التي قدمها المعهد في الآونة الأخيرة مستهدفا فئة الشباب المصري والأفريقي وساهمت في دمج الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه المبادرات على المستويين المحلي والقاري.

أطفال مبادرة «ابنى أديبا»

جدير بالذكر أنَّ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عقد اللقاء الأول مع أطفال مبادرة «ابني أديبا» خلال شهر مارس الماضي بحضور 25 طفلا وطفلة من المرحلة الابتدائية بصحبة مجموعة من أهالي أطفال المبادرة والمشرفين عليها، وتم عقد اللقاء الثاني واطلاق المبادرة رسميا لأطفال القارة الأفريقية، وذلك بمقر المعهد لـ27 طفلا وطفلة من دولتي السودان وجنوب السودان المقيمين والدارسين بالقاهرة بصحبة مشرفيهم وذلك خلال شهر مارس الماضي أيضا.