«البيئة»: الصناعة الخضراء أبرز جسور التنمية المستدامة

نشرت وزارة البيئة تقريراً حول العلاقة التكاملية بين الإنتاج الأنظف والتنمية المستدامة، لافتة إلى أنَّ تطوير الأنشطة الصناعية الملوثة للبيئة وتحويلها إلى أنشطة صناعية خضراء، من خلال إتباع أفضل الأساليب المتاحة للحد من التلوث الصناعي بكل صوره، ومراقبة ورصد تلوث الهواء والمياه والتربة بشكل مستمر لكي تساعد في التكامل البيئي والحفاظ على صحة البيئة.

تحقيق التنمية المستدامة

وأوضحت وزارة البيئة، أنَّ الحفاظ على البيئة من التلوث والأنشطة الصناعية يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للبلاد، بشكل يضمن حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة منها، وسعياً للنهوض بالصناعات المصرية، مشيره إلى أنَّ العلاقة التكاملية التي نجدها بين نجدها بين الإنتاج الأنظف والتنمية المستدامة، لأن حماية وتحسين البيئة الصناعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية جميعها، طبقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تصبوا إلى زيادة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر والصناعات الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.

رفع كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية

وأضافت «البيئة»، أنَّ التنمية المستدامة تهدف دعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة في الصناعات، والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة، وكذلك رفع كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية المختلفة والمشروعات السياحية والتجارية والخدمية، وخفض معدلات التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الغير نظيفة وإحلالها بأخرى صديقة للبيئة، لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة المستدامة بالعمليات كالخلايا الشمسية في الإضاءة، واستخدام السخانات الشمسية بدلاً من الغلايات للوصول إلى صناعات صديقة للبيئة، داعمة لها وللصناعة المصرية والاقتصاد القومي.