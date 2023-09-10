انطلاق مسابقتي الكورال والموسيقى في أسبوع شباب الجامعات

أقيمت اليوم في مجمع الفنون والثقافة مسابقتي الموسيقى والكورال، وورشة عمل فنية مخصصة لطلاب مسابقة النحت، وذلك في إطار أسبوع شباب الجامعات المثير والمليء بالأنشطة الفنية، حيث أبرزت مسابقة الموسيقى والكورال مواهب فنية متميزة من طلاب الجامعات حيث قدم الطلاب آداء مذهل تجسد في مجموعة متنوعة من الألحان والأغاني، تنافس الطلاب بشغف ومهارة، مما أضفى جوًا رائعًا على الحدث.

أسبوع شباب الجامعات 2023

وفيما يتعلق بورشة العمل الفنية لطلاب مسابقة النحت تبادل الطلاب الخبرات وكانت فرصة لتطوير مهاراتهم في فن النحت، وتمكن الطلاب من إبداع أعمال فنية رائعة خلال هذه الورشة.

جامعة حلوان

ومن جانبه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن أهمية هذه الأنشطة الفنية في تطوير مهارات وإلهام الشباب الجامعي للاستمرار في مجالات الفن والثقافة، وأكد دعم الجامعة المستمر للأنشطة الثقافية والفنية كجزء أساسي من تجربة الطلاب.