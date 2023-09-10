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أحمد جمال يحيي حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا (صور)

كتب:

أحمد أبوضيف
01:06 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
أسبوع شباب الجامعات

أسبوع شباب الجامعات

أحيا الفنان أحمد جمال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الـ13 في جامعة حلوان، والذي انطلق بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبقيادة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات والمعاهد المصرية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الدولة.

وقدم الفنان أحمد جمال عددًا من الأغنيات الجميلة التي أثارت إعجاب الحضور من كل الجامعات المصرية الذين تفاعلوا معها بشكل كبير، وغنى مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان

يذكر أنّ أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان يجمع 45 من الجامعات والمعاهد العليا المصرية، من بينها جامعات بني سويف الأهلية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة القاهرة، وجامعة طنطا، وجامعة عين شمس.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.