تفاصيل ندوة ريادة الأعمال المصري وفرص النجاح ضمن أسبوع شباب الجامعات

نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، على هامش أسبوع شباب الجامعات، ندوة تعريفية عن قطاع ريادة الأعمال المصري وفرص النجاح، مقدمة من شركة انطلاق، إذ تناولت الندوة أهم مبادرات الدولة التي تساهم في دعم مهارات الشباب، وأهم المهارات لتنمية قدرات الشباب، وأبرز التحديات التي يواجهها الشباب بعد الدراسة الجامعية وكيفية التغلب عليها.

أسبوع شباب الجامعات 2023

وتناولت الندوة دور منتدى شباب العالم على مدار السنوات كمنصة عالمية لتنمية قدرات الشباب، ودور شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال المصري، وأهم المبادرات التي أطلقها منتدى شباب العالم هذا العام.

حاضر في الندوة رواد الأعمال آية محمد إسماعيل شريك مؤسس ورئيس قطاع أعمال انطلاق، والسيد عبدالله الصباح منسق في أعمال انطلاق، والنائب أحمد فتحي، مؤسس مؤسسة شباب القادة وعضو مجلس النواب المصري.

ويشرف على لجنة المبادرات والتوعية بإسبوع شباب الجامعات الدكتورة دينا الحمادي مدير مركز التميز، والدكتورة منى أبوهشيمة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة ريهام عصام، مدير مكتب مستشار رئيس الجامعة لذوي الاحتياجات الخاصة.