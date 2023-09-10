الاتحاد الأوروبي يعزي المغرب ويعرض مساعدات للمناطق المنكوبة بالزلزال

أصدر الاتحاد الأوروربي بياناً، مساء اليوم الأحد، قدم فيه التعازي للمملكة المغربية حكومة وشعباً، عقب زلزال مدمر ضرب البلاد في 8 سبتمبر الماضي، مسجلا حتى الآن أكثر من 2410 حالات وفاة، بحسب بيان نشره موقع الاتحاد الأوروبي على شبكة الإنترنت، بعنوان «رسالة إلى صاحب الجلالة محمد السادس صاحب الجلالة».

وكان نص الرسالة كالتالي: «نحن أعضاء المجلس الأوروبي، نود أن نشارككم خالص تعازينا للخسائر الفادحة في الأرواح في أعقاب الزلزال المروع الذي ضرب البلاد. في 8 سبتمبر 2023. ونشعر بحزن عميق بسبب العواقب المدمرة لهذا الحدث المأساوي».

تضامن كامل مع الشعب المغربي

وتابع الاتحاد الأوروبي في بيانه: «يقف الاتحاد ودوله الأعضاء في تضامن كامل مع الشعب المغربي في هذه اللحظة الصعبة، إن مشاعرنا مع جميع المغاربة الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأصدقائهم الأعزاء، ونتمنى الشفاء التام والعاجل لجميع المصابين، وباعتبارنا أصدقاء وشركاء مقربين للمغرب، نحن على استعداد لتقديم المساعدة بأي طريقة قد تراها مفيدة، أفكارنا الرحيمة تستمر معك ومع شعبك، أرجو أن تتقبلوا، يا صاحب الجلالة، التأكيد على فائق احترامنا».

الموقعون على البيان

ووقع على البيان، كل من شآرل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي؛ وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي، النمسا؛ ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا؛ نيكولاي دينكوف، رئيس وزراء بلغاريا؛ وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا؛ نيكوس خريستودوليدس، رئيس قبرص؛ بيتر فيالا، رئيس وزراء جمهورية التشيك؛ ميتي فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك؛ ليو فارادكار، The Taoiseach، أيرلندا؛ كاجا كالاس، رئيس وزراء إستونيا؛ بيتري أوربو؛ رئيس وزراء فنلندا؛ إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا؛ أولاف شولز، المستشار الاتحادي، ألمانيا؛ كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان؛ فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر؛ وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا؛ كريشانيس كارينس، رئيس وزراء لاتفيا؛ جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا؛ وخافيير بيتيل، رئيس وزراء لوكسمبورغ؛ روبرت أبيلا، رئيس وزراء مالطا؛ مارك روتي، رئيس وزراء هولندا؛ ماتيوس مورافيتسكي، رئيس وزراء بولندا؛ وأنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال؛ كلاوس فيرنر يوهانيس، رئيس رومانيا؛ أودوفيت أودور، رئيس وزراء سلوفاكيا؛ روبرت جولوب، رئيس وزراء سلوفينيا؛ بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا؛ أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد؛ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.