منح الاتحاد الأفريقي عضوية بالتساوي مع «الأوروبي» في مجموعة العشرين

أفادت وكالة «بلومبرج» في نبأ عاجل، بأنّ مجموعة العشرين ستتفق على منح الاتحاد الأفريقي عضوية بالتساوي مع الاتحاد الأوروبي.

وتستضيف الهند القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، يومي السبت والأحد المقبلين 9 و10 سبتمبر الجاري.

ويصل قادة كبرى القوى الاقتصادية في العالم إلى الهند الجمعة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي تخيم عليها الأزمة الأوكرانية والأوضاع في أفريقيا والقلق حيال الاقتصاد العالمي وتيّر المناخ.

من جانبها، روجت الهند لـ قمة العشرين تحت شعار «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد»، لكن تسود خلافات في أوساط قادة دول مجموعة العشرين، حيث يتغيّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج عن قمة التاسع والعاشر من سبتمبر في نيودلهي.

ما هي مجموعة العشرين؟

وتعد مجموعة العشرين منتدى دولي يجمع الحكومات ومُحافظي البنوك المركزية من 20 دولة والاتحاد الأوروبي، وتأسست عام 1999، وذلك بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، وأيضا مُعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات أي شخص.

وسعت مجموعة العشرين جدول أعمالها مُنذ عام 2008، حيث أصبح يُشارك في قممها رؤساء الحكومات أو رؤساء الدول، فضلا عن وزراء المالية ووزراء الخارجية ومراكز الفكر.

الدول الأعضاء في مجموعة العشرين

ومنذ عام 2021، يوجد 20 عضوا في المجموعة: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وإسبانيا ضيف دائم.