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الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع فرنسا في الأزمة مع النيجر

كتب:

عمرو حسني
07:23 م | الخميس 31 أغسطس 2023
الاتحاد الأوروبي يؤكد التضامن مع فرنسا

الاتحاد الأوروبي يؤكد التضامن مع فرنسا

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس، عن تضامنه مع دولة فرنسا وبعثتها الدبلوماسية في النيجر، بعد إعلان الدولة الأفريقية عدم الترحيب بالسفير الفرنسي في البلاد، في أعقاب الأزمة السياسية الراهنة بين النيجر وفرنسا.

رئيس النيجر يرفض الاستقالة

وأضاف الاتحاد الأوروبي، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس، أن رئيس النيجر المعزول، محمد بازوم، يرفض الاستقالة، رغم الضغوط التي يتعرض لها من قبل الأشخاص الذين استولوا على الحكم في نهاية يوليو الماضي.

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بقلم عمرو حسني