منتخب تنس الطاولة بجامعة سوهاج يفوز بـ3 أشواط نظيفة على العريش

فاز فريق جامعة سوهاج لتنس الطاولة مختلط، على جامعة العريش بثلاثة أشواط مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت على أرض ملاعب جامعة حلوان، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة 4000 طالب وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصه وأهلية وتكنولوجية.

4 طلبة وطالبات بفريق جامعة سوهاج لتنس الطاولة

وأوضح كلاً من الدكتور طه محمد السيد المدير الفني للمنتخب، وكابتن محمد حمد الله إداري الفريق، أن فريق الجامعة يشارك في تنس الطاولة في منافسات فردي وزوجي ومختلط،، ويتكون الفريق من 2 طلبة و 2 طالبات.

إنجازات وفد جامعة سوهاج بأسبوع شباب الجامعات

حقق وفد جامعة سوهاج، انتصارات عديدة حتى الآن بأسبوع شباب الجامعات المصرية بجامعة حلوان، بينها كرة القدم الخماسي، ومنتخب الشطرنج بالجولة الأولى والثانية.