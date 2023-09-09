طائرة جامعة سوهاج طالبات تفوز على أسيوط بثلاثية نظيفة

حقق فريق جامعة سوهاج لكرة الطائرة طالبات، فوزًا كبيرًا على نظيره من جامعة أسيوط بثلاثية نظيفة دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض ملاعب جامعة حلوان، وذلك ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر الجاري.

مشاركة 4000 طالبًا وطالبة يمثلون 48 جامعة

ويأتي ذلك بمشاركة 4000 طالبًا وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن»، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

الفريق يتكون من 9 طالبات

وأوضح نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، أن فريق جامعة سوهاج لكرة الطائرة طالبات فاز على فريق جامعة أسيوط بنتيجة 3 أشواط لصفر، مضيفًا أن الفريق يتكون من 9 طالبات ويقوم بتدريبهن الدكتور محمود علي عثمان.

وكان قد شاركت الجامعة، في فعاليات انطلاق «كرنفال» أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، في جامعة حلوان، وذلك بمشاركة 48 جامعة أهلية وخاصة وحكومية، وتكنولوجية.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن هذه المشاركة جاءت تفعيلاً لدور الأنشطة الطلاببة، وإبراز المواهب المتعددة والمتنوعة، وتزيد التلاحم بين شباب الجامعات المصرية، وذلك تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن».