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جامعة سوهاج تفوز على «المنصورة» في كرة القدم الخماسي بأسبوع شباب الجامعات

كتب:

شيماء دراز
12:36 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

فاز فريق جامعة سوهاج في مباراة كرة القدم الخماسي على جامعة المنصورة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في مباريات المجموعة الأولى، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر الجاري، وبمشاركة 4 آلاف طالب وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية. 

8 طلاب بفريق كرة القدم الخماسي 

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إن الفريق يضم 8 طلاب، وقام بتدريبه الدكتور ياسر طه المدير الفني للفريق.

فوز جامعة سوهاج بالشطرنج والطائرة

وتغلب فريق الكرة الطائرة لجامعة سوهاج على فريق الكرة الطائرة بجامعة السويس، بينما حصد منتخب الشطرنج لجامعة سوهاج الفوز بالجولة الأولي والثانية فردي ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات المصريه في حلوان. 

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