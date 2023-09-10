كيف علقت إسبانيا وفرنسا على زلزال المغرب؟.. مساعدات حتى الإعمار

حرصت العديد من الدول الأوروبية، في مقدمتها فرنسا وإسبانيا، على عرض تقديم مساعدات إغاثة للمملكة المغربية، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم «الحوز»، جنوب مدينة مراكش، بشدة 7 درجات على مقياس ريختر، ليلة الجمعة/ السبت، في ظل ارتفاع أعداد الضحايا في المناطق المنكوبة.

فرنسا واسبانيا تعلقان على زلزال المغرب

وبحسب فضائية «يورونيوز» فقد عرضت إسبانيا وفرنسيا تقديم مساعدات للمغرب عقب الزلزال المدمر الذي ضربها، وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لإذاعة «راديو كاتالونيا» إن هذه المعونة «مؤشر على التضامن الإسباني والشعور بالصداقة الذي يجمع الشعب الإسباني بالشعب المغربي».

فرنسا واسبانيا تعرضان المساعدة بعد زلزال المغرب

واستمراراً للعروض المقدمة من فرنسا وإسبانيا للمساعدة في الإغاثة عقب زلزال المغرب، أكد الوزير الإسباني أن مدريد ستقدّم «مساعدة بقدر ما يحتاج إليه المغرب، بداية ما نعدّه هو فرق بحث وإنقاذ، لأن محاولة العثور على أكبر عدد ممكن من الأحياء وإنقاذهم هو أمر طارئ، ومتى حان الوقت لإعادة الإعمار، ستكون المساعدة الإسبانية جاهزة أيضاً».

مساعدات فرنسا واسبانيا بعد زلزال المغرب

ولم تتوقف إسبانيا وفرنسا عن المساعدة بعد زلزال المغرب، حيث أعلنت إسبانيا، اليوم الأحد، إرسال فريق من 56 مسعفاً إلى المغرب، لدعم السلطات المحلية في عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال، الذي أودى بأكثر من ألفي شخص.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عبر «إكس» (تويتر سابقاً) عن إقلاع طائرة عسكرية من قاعدة سرقسطة بشمال البلاد، متجهة إلى مراكش للمساعدة في عمليات البحث وإنقاذ الناجين من الزلزال المدمّر الذي تعرض له البلد المجاور.

في الوقت ذاته، عرضت فرنسا استعدادها للمساعدة متى رأت الرباط ذلك ضرورياً، وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جاهزية بلاده لمساعدة المغرب، وذلك في تصريحات في ختام قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي.