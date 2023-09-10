ماكرون: البيان الختامي لقمة العشرين لم ينتصر لروسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إنّ مجموعة العشرين، التي تأسست لحل القضايا الاقتصادية الدولية، ليست بالضرورة المكان المناسب لتوقع تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وتابع «ماكرون»، في مؤتمر صحفي، أنّ بيان مجموعة العشرين لا يمثل نصرًا دبلوماسيًا لروسيا التي خرجت من القمة منعزلة، خاصة أنّه صدر دون أن يدين الحرب الأوكرانية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضاف: إذا اضطرت فرنسا لإعادة نشر قوات في النيجر فإنّها لن تفعل ذلك إلا بالتنسيق مع الرئيس محمد بازوم الذي تم الإطاحة به.