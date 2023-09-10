خبير جيولوجي: طبيعة المباني ساعدت في زيادة ضحايا زلزال المغرب

قال الدكتور محمدي هشام، الخبير الجيولوجي، إن المناطق والمباني المتضررة في المغرب، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة/ السبت، لها طبيعة خاصة، سواء مع وقوع الزلزال، أو في اتخاذ احتياطات لتوابعه.

طبيعة المباني ساعدت في زيادة عدد الضحايا

وأضاف الخبير الجيولوجي، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن طبيعة المباني وطبيعة المناطق الجيولوجية ساعدت في زيادة عدد الضحايا، لأنها كانت تقع على سفوح الجبال، وأغلب هذه المنازل كانت مبنية بطرق تقليدية.

وأوضح أن السكان هناك لم يكن لديهم إمكانيات لبناء بيوتهم بالأسمنت المسلح في هذه المناطق، وهذا أيضاً من بين أسباب ارتفاع حصيلة الضحايا، ومازالت هناك نداءات استغاثة من مناطق لم تتمكن قوات الإغاثة من الوصول إليها.

لا يمكن التنبؤ بوقوع الزلازل بدقة

ولفت إلى أنه علمياً لا يمكن التنبؤ بوقوع الزلازل بدقة، وما توصل إليه العلم الآن هو محاولة التنبؤ بشكل غير دقيق، ولكن توابع هذا الزلزال لن تكون قوية.