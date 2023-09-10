محمد الباز: الرئيس السيسي نقل تحديات دول العالم النامي أمام قمة العشرين

قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل التحديات التي تواجه دول العالم النامي أمام قمة العشرين، فتحدث عن المشاكل والأزمات وضرورة التعاون، لأن الجميع يبحث عن العدالة في هذا الكوكب.

كلمة السيسي في الجلسة الختامية لقمة الـعشرين

وأضاف، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن كلمة السيسي في الجلسة الختامية لقمة الـعشرين هي بلورة لما تريده دول كثيرة جدا، متابعا: «الرئيس السيسي شدد على ضرورة معالجة أزمة ديون الدول النامية، والتي باتت تتخذ منحى خطيرا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وضرورة اتخاذ قرارات تحول دون حدوث أزمة ديون عالمية».

السيسي حذر من قبل من ظاهرة الإرهاب

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حذر من قبل من ظاهرة الإرهاب، وحذر دول العالم المتقدم من أن الإرهاب سيضرب عواصمهم وحدث ذلك بالفعل، والآن الرئيس يحذر من أزمة ديون عالمية، متابعا: «نتمنى من الدول الكبرى أن تأخذ حديث الرئيس بعين الاعتبار، لأن الديون عائق كبير جدا يعوق الانطلاق والعمل».