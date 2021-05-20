القائم بأعمال السفير السوري: انتخابات الرئاسة تعني انتصارنا على الارهاب

قال السفير بسام درويش، القائم بأعمال السفير السوري بالقاهرة، إن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية بدأت منذ الساعة السابعة صباحا، مشيرًا إلى أن المواطنين السوريين شاركوا في العرس الوطني الذي يدل على ان سوريا تعافت وانتصرت على الإرهاب وهي في طريق تثبيت هذا الانتصار.

وأضاف درويش في لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميون حسام حداد وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف: "نقول للعالم بأن قرار سوريا سيادي بامتياز ونأمل أن يبقى هذا الزخم من الحضور في المساء"، مشددًا على أن السفارة قامت بكل الإجراءات اللوجستية ومنها ما يتعلق بجائحة كورونا والبيانات الاسترشادية التي تسهل للمشاركين عملية الانتخابات ودخول ومغادرة السفارة بكل يسر وسهولة.

وتابع القائم بأعمال السفير السوري: «هذه الإجراءات تمت تباعا منذ أن بدأنا بإعلام المواطنين بالتسجيل في السجل الانتخابي ونجحت هذه الإجراءات ونأمل ان تستمر في هذا النجاح لأنها تعكس مدى التزامنا بالتعليمات وإيصالها للمواطنين قبل الدخول».

وأشار القائم بأعمال السفير السوري، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات في سرويا وضعت معايير متعلقة بالمشاركة في انتخابات الرئاسة وهي معايير دقيقة مثل اتمام الثامنة عشرة من العمر وأن يكون سجل نفسه في السجل الانتخابي بالسفارة.

وحول إجراءات الانتخابات، قال إنها تبدأ من غرفة الاستقبال حيث يتم التأكد من المعلومات المتعلقة بكل ناخب وبعدها يتوجه الناخب إلى صندوق الاقتراع ويتم تسجيل الاسم وإعطائه البطاقة الانتخابية في 3 غرف سرية.