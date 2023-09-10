جامعة سوهاج تحصد المركز الثاني في الألعاب الترويحية بأسبوع شباب الجامعات

حلت جامعة سوهاج في المركز الثاني بالمسابقة الجماعية للألعاب الترويحية ضمن منافسات فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة 4000 طالب وطالبة يمثلون 48 جامعة، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن».

12 طالبا وطالبة بمسابقة النشاط الترويحي بأسبوع شباب الجامعات

ويتكون فريق جامعة سوهاج من 6 طالبات و 6 طلاب تنافسوا في 4 ألعاب ترويحية مختلفةً، ضمن النشاط الترويجي بقيادة كابتن هالة خلف مسعود، وإشراف نشأت عباس مدير النشاط الرياضي بإدارة رعاية الشباب المركزية.

5 مراكز لجامعة سوهاج بأسبوع شباب الجامعات حتى الآن

يذكر أن ذلك يعد الإنجاز الخامس لجامعة سوهاج بأسبوع شباب الجامعات المصرية حتى الآن، عقب فوز منتخب الشطرنج فردي بالجولة الأولى والثانية، وفوز فريق قدم خماسي، وفريق تنس الطاولة وفريق الكرة الطائرة.