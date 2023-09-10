بينت وزارة التربية والتعليم العراقية طريقة الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي لعام 2023، خاصة أن هذه النتائج تعمل على إظهار مدى صحة النتيجة التي حصل عليها طلاب الصف السادي الإعدادي في مختلف المحافظات العراقية الدور الأول.

بداية الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي في العراق 2023

ويترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور التعرف على النتيجة التي تعلن خلال ساعات، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية الحصول على نتائج اعتراضات السادس إعدادي في العراق 2023، وتم الإعلان عن فتح باب الاعتراض على نتائح نتائج السادس الإعدادي في العراق 2023 في 13 أغسطس الماضي واستمرت عملية استقبال طلبات الطلاب لمدة أسبوع في القسمين العلمي والأدبي.

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي في العراق 2023

ومن أجل الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي في العراق 2023، بناء على كافة الضوابط والإجراءات التي أشارت إليها الوزارة بشأن تقديم الاعتراض، وقد جاءت قيمة رسوم الاعتراض على المادة الواحدة على نحو 3000 دينار عراقي، وقد أشارت إلى إعلان النتيجة فور الانتهاء من كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات ومراجعة النتائج للطلاب، وقد أكدت في هذا الصدد على أنه في حالة ظهور أي درجات للطالب أثناء إعادة تصحيح أوراق الإجابات فإنه سيحصل عليها على الفور، والتي تعلن من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني بجانب موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.