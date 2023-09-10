«التصديري للصناعات» يطلق بعثة تضم 22 شركة إلى العراق

يطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعثة تجارية تضم 22 شركة من القطاعات المختلفة في الصناعات الهندسية، خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري، إلى العراق، في إطار خطة المجلس لتكثيف البعثات الخارجية بهدف زيادة صادرات القطاع.

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنّ البعثة تضم قطاعات «الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والأواني والأدوات المنزلية وتشغيل المعادن ومكونات السيارات».

وكشفت حلمي، عن أنّ القطاعات المشاركة تمثل الجزء الأكبر من صادرات الصناعات الهندسية المصرية، ومنها الأجهزة الكهربائية التي حققت صادرات بقيمة 477 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023، كما سجلت صادرات مكونات سيارات 252 مليون دولار، والأجهزة المنزلية 236 مليون دولار، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 192 مليون دولار.

وأشارت مي حلمي، إلى أنّ البعثات التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، وهناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة.

ولفتت إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا، خاصة وأنّ هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، وهناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة واللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب.