عضو بـ«غرفة السياحة» يكشف الضوابط الجديدة لرحلات العمرة

كشف مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، أنّ هناك ضوابط جديدة خاصة برحلات العمرة، موضحا أن الضوابط الجديدة بهدف الحفاظ على الاقتصاد المصري لضم جميع التأشيرات في البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية لأداء العمرة

وأضاف صادق خلال مداخلة هاتفة عبر القناة الأولى، أنّ هناك قانون صدر متعلق بالبوابة الإلكترونية، ويشمل أي مصري ينتوى السفر لآداء العمرة، حيث سيكون هناك ديناميكية تتواكب مع ما تصدره الحكومة السعودية من تأشيرات جديدة.

وأوضح أنّه في حال صدور أي تأشيرات جديدة، لابد أن تتضمن البوابة الإلكترونية، بهدف القضاء على الكيانات الموازية، واصفًا إياها بالسرطان الذي ينهش في الاقتصاد المصري.

رحلات العمرة ستبدأ في سبتمبر المقبل

وحذر من الكيانات الموازية وخطورتها، مشيرًا الى أنه خلال العام الماضي اعتمر حوالى 600 ألف شخص من خلال السماسرة والكيانات الموازنة، بينهم 200 ألف شخص قاموا بدخول السعودية بواسطة تأشيرة زيارة، وهو ما تسبب في الضغط على منى وعرفات وجميع الأماكن المقدسة، وترتب على المخالفين منعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.

أما عن مواعيد رحلات العمرة، فأوضح أنه من المقرر أن تكون فى أوائل شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد 9 أيام، لافتا إلى أن عدد الشركات المصرح لها بتخصيص رحلات العمرة يتراوح عددهم بين 700 وألف شركة.