في 10 خطوات.. كيف تصبح ثريا من جهاز قديم بالمنزل؟

مكونات ثمينة يحتوي عليها التلفزيون القديم، يجهلها العديد من يمتلكون هذا الجهاز، الذي أصبح استخدامه غير شائع حاليا، إذ يمكن أن يتم إستخراج قطعة صغيرة باهظة الثمن من داخل هذا التلفزيون، فضلاً عن بعض الأدوات الأخرى الهامة والثمينة داخله، إذا تم بيعها يوزاي ثمنها الآلاف من الأموال، لذلك يجب الاحتفاظ به.

مكونات التلفزيون القديم

مكونات إلكترونية ومكثفات ومقاومات، إذ يمكن للأشخاص الذين يمتلكون معرفة وخبرة كبيرة بأساسيات الإلكترونيات استخدام هذه المكونات في مشاريع صغيرة أو إصلاح أجهزة أخرى، الأسلاك والمعادن، يمكن بيعها للمحال الخاصة ببيع قطع الغيار، إذ يعد هذا مصدرًا إضافيًا للدخل، أما إذا كان الشخص لا يملك أي خبرة ولا يعرف كيف أن يستفاد من هذه المكونات، فيمكن التفكير في التبرع بها أو بيعها لشخص مهتم بإعادة تدوير الإلكترونيات.

خطوات استخراج القطع الثمينة

وعن كيفية استخراج الكنز من التلفزيون القديم، أو لاستخراج قطعة ثمينة منه، يجب اتباع عدة خطوات، حسب ما رواه محمد الصفطاوي، فني صيانة الأجهزة، عبر حسابه الشخصي، على منصة التواصل الاجتماعي، منها إزالة الإطار الخارجي للتلفزيون باستخدام مجموعة الملزمة، إخراج المقشر الخارجي من التلفزيون.

وتابع فني صيانة الأجهزة، أن هناك عدة قطع داخل النلفزيون القديم يمكن بيعها بالملايين أهمها قطعة باهظة الثمن، فضلا عن استخدم جهاز الهواء الساخن لإزالة الثلج والجليد من الجهازين، وفك تفكيك الجهازين واستخراج الأجزاء المرغوبة، ولمعرفة باقي خطوات استخراج القطع الثمينة ومعرفة القطعة باهظة الثمن اضغط هنــــــــا.