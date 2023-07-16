ملياردير إماراتي يشيد بمستوى الخدمة بفنادق العلمين الجديدة: الجمال يحيط بك

قال خلف أحمد الحبتور، الملياردير الإماراتي، أثناء زيارته منطقة العلمين بالساحل الشمالي بمصر، إنها من أجمل الأماكن التي زارها، مشيدا بمستوى الخدمة في الفنادق بالمدينة.

ونشر الملياردير الإماراتي، مقطع فيديو أثناء زيارته إحدى الفنادق بالعلمين الجديدة وهو يشيد بالمنطقة معلقًا: «اليوم زرت فندق ريجال هايتس بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والتقيت وزير السياحة والآثار المصري معالي أحمد عيسى»، متابعًا «أُعجبت جدا بمستوى فخامة الفندق التي لا توصف، حيث الجمال يحيط بك في كل زاوية».

وأشار الحبتور إلى وجود المناظر البانورامية للبحر الأزرق من جميع النواحي، وأن أكثر ما لفت نظره وزاد إعجابه في هذه الزيارة هي كفاءة العاملين واحترافهم في تقديم الخدمة.

وأكد رجل الأعمال الإماراتي، أن طريقة تقديم الطعام وكميته وتنوعه في البوفيه المفتوح لم يشاهدها في معظم فنادق العالم، مضيفًا «‏كل التوفيق لجميع المساهمين والعاملين في هذا المشروع الذي يعكس واجهة جميلة جدا عن السياحة والضيافة المصرية».