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ثروته تُقدر بالمليارات.. زوجة ملياردير تشتكي من سعر قهوة بـ4 دولارات

كتب:

سارة ثروت
12:09 م | الجمعة 14 يوليو 2023
الملياردير الأمريكي، وارن بافيت برفقة زوجته

الملياردير الأمريكي، وارن بافيت برفقة زوجته

اشتكت زوجة ملياردير أمريكي، صباح اليوم، من سعر قهوة طلبها زوجها بقيمة 4 دولارات خلال وجودهم في مخيم صن فالي الصيفي للأثرياء، في ولاية أيداهو الأمريكية.

زوجة ملياردير تشكو من سعر قهوة بقيمة 4 دولارات

استغربت زوجة الملياردير وارن بافيت رئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي، البالغ من العمر 92 عاما وتبلغ ثروته نحو 120 مليار دولار، أستريد بافيت، من سعر قهوة يدفعها زوجها، إذ كانت برفقة زوجها متجهين إلى المخيم على متن مركبة صغيرة تشبه تلك المراكب في ملاعب الجولف، وهو يرتدي معطاف باللون الأحمر.

الأثرياء والمشاهير داخل مخيم صن فالي

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، توافدت عدة طائرات خاصة تابعة للأثرياء إلى المخيم، كانت تحمل على متنها عددا كبيرا من الأثرياء حول العالم، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين في الشركات العملاقة.

يذكر أن أستريد باقيت تزوجت من الملياردير وارن بافيت في عام 2006، حين كانت تبلغ من العمر 60 عامًا، في المقابل يبلغ زوجها 73 عامًا، حيث تعيش برفقته داخل منزل متواضع في أوماها، نبراسكا، حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

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بقلم سارة ثروت