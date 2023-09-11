كورونا يعاود التفشي بأمريكا ومطالبات بارتداء الكمامات والبقاء في المنزل

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»الأمريكية، عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا، وعادت انتشار ارتداء الكمامات من جديد، والطلب من الناس البقاء في المنزل عندما يكونون مرضى مع استعدادات البلاد لموسم الشتاء المقبل بعد ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار أن عودة كورونا مرة أخرى في الظهور تعيد إلى الأذهان قدرته على إعاقة التعليم والعمل في البلاد منذ سنوات والعالم بعد تفشيه.

فتح تحقيق بسبب تفشي كورونا

وبينت الصحيفة، أن عدد قليل من الشركات والمدارس فقط هم المستعدين لتطبيق إجراءات قواعد ارتداء الكمامة، في الوقت الذي أشارت إدارة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس، إلى فتح 73 تحقيقًا بشأن تفشي فيروس كورونا في الثلاثين يومًا السابقة.

بدورها، أصدرت نقابة المعلمين، في لوس أنجلوس، بيانا تحث فيه الطلاب على ارتداء قناع إذا حضروا إلى المدرسة وهم يعانون من أعراض كورونا، مع الإشارة إلى ضرورة مراقبة معدل الإصابات بالفيروس الأيام المقبلة.