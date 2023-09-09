ورشة عمل عن تأثير كورونا على العملية الدراسية بمديرية التعليم بالقاهرة

نظمت مديرية التعليم بالقاهرة، ورشة عمل عن تأثير فيروس كورونا على التعليم في ظل الرؤية الاستراتيجية للتعليم عبر إدارة مقياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة مرسي عبد المجيد، في ظل نظام عادل وكفء، كما تم التركيز على متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيا وتكنولوجيا بحضور الدكتور إسماعيل السنوسي المراقب المالي لمجلس أمناء القاهرة، وسعيد توفيق، وهند عابدين مدير إدارة التعلم المجتمعي وفريق عمل إدارة قياس الجودة،وذلك وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير تعليم القاهرة .

حلول ومقترحات

وناقشت مديرية التعليم بالقاهرة الآثار السلبية لفيروس كورونا على التعليم في مصر، وكذلك تم وضع الحلول والمقترحات والدروس المستفادة وتفعيل ذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية للتعليم لعام 2030، حيث تستهدف تقديم تعليم وتدريب أعمال الجودة للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي أكثر كفاءة وعادل ومستدام.

تكنولوجيا التعليم

كما ركزت الورشة على أهمية وجود متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيا ويمتلك مهارات تكنولوجيا التعليم، يساهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.