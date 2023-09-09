وزير المالية: فقدنا إيرادات بقيمة 400 مليار جنيه بسبب جائحة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنَّ مصر فقدت إيرادات 400 مليار جنيه بسبب جائحة كورونا في سنتين تعرض فيها الاقتصاد المصري لحالة من الركود ورغم هذا لم نغلق البلد وأخذنا قرارا بالعمل وفق الإجراءات الصعبة وكنا نأمل أن يتعافى الاقتصاد بشكل كبير لكن فرحنا بموجة تضخم كبيرة تضرب العالم كله.

عناصر جذب الاستثمار

وأضاف معيط، خلال مؤتمر في المجلس الأعلى للإعلام، «عملنا في البنية التحية ضروري وهام لأنه لا بد من وجود بنية تحتية قوية حتى يكون هذا من عناصر جذب الاستثمار».

التأمين الصحي الشامل

ونتابع معيط أن الدولة لا تغفل التنمية البشرية هي الصحة والتعليم والثقافة وفي عهد الرئيس أطلق نظام التأمين الصحي الشامل في عام 2017 وقانون التأمين الصحي رقم 2 عام 2018 وتمّ التنفيذ في عام 2019.