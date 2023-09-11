في ذكرى ميلاد صالح سليم.. محطات من مسيرته الكروية والفنية

في ذكرى ميلاد الفنان صالح سليم، الذي ترك بصمته الخالدة، في أكثر من مجال، سواء بمجال كرة القدم أو التمثيل، ليلمع اسمه في الملاعب الرياضية، وعلى شاشات التليفزيون ودور العرض بالسينما، ولا يزال يتذكره جمهوره إلى يومنا هذا، ومن أشهر أعماله الشموع السوداء والباب المفتوح.

الفنان ولاعب كرة القدم صالح سليم من مواليد شهر سبتمبر عام 1930، بحي الدقي أحد أحياء محافظة الجيزة، ونمى في قلبه حب كرة القدم منذ صغره، بالإضافة إلى الموهبة التي كان يمتلكها في اللعب، وهو ما كان سببًا في انضمامه، إلى فريق مدرسة الأورمان الإعدادية، ثم التحاقه بمنتخب مدارس الثانوية أثناء درسته بالمدرسة السعيدية، بحسب التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، بعنوان صالح سليم.. مايسترو النادي الأهلي».

بداية صالح سليم في كرة القدم

كانت بداية صالح سليم من خلال الالتحاق بصفوف الناشئين في النادي الأهلي وفي وقت قصير استطاع أن يلفت الآخرين، إلى موهبته الكبيرة، وخاض أولى مبارياته مع الفريق الأول أمام المصري عام 1948.

مسيرة صالح سليم الكروية

كانت مسيرة صالح سليم الكروية، حافلة بالنجاحات العديدة، إذ استطاع أن يحقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك فيها.

أدوار الفنان صالح سليم

كان الفنان صالح سليم محظوظًا، لخوضه المجال الفني وتحقيقه نجاحات عديدة، من خلال مشاركته بأدوار، حققت نجاحًا جماهيريصا كبيرًا، ولا تزال عالقة في أذهان الجمهور، وشارك في عدة أفلام، وكانت بدايته عام 1961 من خلال فيلم «السبع بنات» من إخراج عاطف سالم، وبعد نجاحه استطاع المشاركة بفيلم آخر وهو «الشموع السوداء»، ثم فيلم «الباب المفتوح».

توفي الفنان صالح سليم في 6 مايو عام 2002 عن عمر ناهز 71 عامًا، تاركًا بصمة فنية ورياضية.