يحدث الآن.. زلزال يضرب العراق والعاصفة «دانيال» تصل مصر خلال ساعات

ضربت هزة أرضية شديدة شمال العراق قبل قليل، وشعر بها العديد من السكان في المناطق الشمالية ولاسيما كركوك، فيما تقترب العاصفة "دانيال" من مصر بعدما تسببت في خسائر فادحة في ليبيا التي وصلت إليها أمس قادمة من اليونان.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الاثنين، عن تفاصيل هزة أرضية ضربت العراق، شعر بها أهالي محافظة كركوك شمال البلاد.

تفاصيل هزة أرضية تضرب العراق

وقال المركز المعني برصد الزلازل، إن قوة الهزة الأرضية التي ضربت شمال العراق بلغت 4.7 درجة على مقياس ريختر، مضيفا إن عمقها بلغ 10 كيلومترات.

وقالت وسائل إعلام عراقية، قبل قليل، إن هزة أرضية، ضربت في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، العراق، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات.

من جانبها، كشفت مصادر محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، إلى أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر وشعر بها الشكان في مناطق عدة من كركوك، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 49 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من كركوك، و20 كيلومترا، بين الشمال والشمال الغربي من طوز خورماتو الواقعة شمال شرق العراق.

العاصفة دانيال تقترب من مصر

تستعد مصر في الوقت الحالي لاستقبال العاصفة دانيال التي ضربت الأراضي الليبية خلال الساعات الماضية، قادمة إليها من اليونان، مخلفة أضرار كبيرة وراءها، نتجت عن وقوع الأمطار الغزيرة والأمطار إلى جانب سرعة الرياح.

ومع رفع درجات الاستعداد بعدد من محافظات مصر، التي يتوقع أن تصل إليها العاصفة دانيال، خلال الساعات القليلة المقبلة، يأتي على رأسها محافظة الإسكندرية، يستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات عن العاصفة دانيال، حسب تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

معلومات عن العاصفة دانيال

• يتسبب قدوم العاصفة دانيال إلى مصر في حدوث حالة من الاستقرار في الطقس، يصاحبه هطول أمطار غزيرة متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات والمدن المصرية على مدار الأسبوع الجاري.

• اكتسبت العاصفة دانيال بعض الخصائص الاستوائية، مع أخذها وضع الدوران حول المنخفض، مع شكل العين المغلقة، ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة في وقت قصير.

• غادرت العاصفة دانيال الأراضي اليونانية خلال الساعات الأخيرة، مخلفة وراءها أضرار وخسائر فادحة، بسبب شدة الأمطار التي وصلت إلى حدوث الفيضانات.

• من المتوقع أن تسبب العاصفة سقوط أمطار غزيرة على المدن الشمالية، وكل من مطروح والسلوم، ومن ثم ستمتد بكميات أقل على شمال الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد.

• تم وصف تلك العاصفة بـ«الكارثية» من قبل الخبراء في الجيولوجيا التكتونية التطبيقية الديناميكية وإدارة الكوارث والأستاذ بجامعة أثينا، وأنها عبارة عن ظاهرة طبيعية متطرفة تحدث مرة بمرور كل ألف عام، حسب وفقا لإذاعة «ERT» الحكومية اليونانية.

• أكد الخبراء أن تلك العاصفة عبارة عن ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة.

• تصنف تلك العاصفة على أنها إعصار استوائي.